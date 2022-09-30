Орещук: не удивлюсь, если узнаю, что «Зенит» сейчас пытается продлить контракт с Мостовым

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию о возможном трансфере полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в клуб чемпионата Италии.
«Мостовой — хороший футболист, им могут интересоваться, но смешно читать, что в конце сентября на него обратили внимание. Потому что всё уже везде закрыто. Только где там, в Малайзии может быть открыто трансферное окно. Какая Италия? О чём мы говорим? Это смешно, что им сейчас кто-то якобы интересуется. А даже если так, то когда у Мостового контракт заканчивается? Через полтора-два года?
Сколько он будет стоить? Как «Зенит» эти деньги планирует получать? Заплатят ли вообще за Мостового? Всё это спекуляция и игры агентов. Не удивлюсь, если «Зенит» сейчас ведёт переговоры с Мостовым о продлении контракта, появилась такая информация. Не верю, что сейчас можно уйти», — цитирует Орещука Legalbet.
- 30 сентября 2022
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