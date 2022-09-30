Александр Кержаков определил главных нападающих современности

Бывший форвард «Зенита» и сборной России, ныне тренер Александр Кержаков назвал главных нападающих современности.



«Из нынешних нападающих, конечно, привлекает внимание Холанд. Это прямо голевая машина. Давно уже не было такого форварда. Мы говорим о Левандовском, но такого молодого, дерзкого и забивного давно не было. Наверное, «Манчестер Сити» — это как раз такая команда, которая будет создавать ему забросы, прострелы, подкидушки, где он, хлебом не корми, всё время заносит мяч, тем более с такой фактурой.



У Мбаппе есть скорость, он прекрасно владеет телом. Левандовского уже затронули. Месси? Он больше разыгрывающий. Бросает своей левой просто в стороны, где Мбаппе или Неймар. Салах чуть сбавил. Очень хороший форвард – Осимхен. Он, помимо физических данных, наглый нападающий, всё взял в себя. У африканцев иногда что-то одно – или наглость, или рост. А этот пластичный, как Веа, наглый и забивной. Лукаку был хорош в позапрошлом сезоне, но сейчас не может себя найти. И нельзя забывать про Бензема», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.