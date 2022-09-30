Маслов: «Спартак» может играть с «Зенитом». В Кубке из бразильцев не было лишь Клаудиньо
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Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Красно-белые выиграли со счётом 3:0.
«В Кубке из бразильцев у «Зенита» не было лишь Клаудиньо, но был Мантуан — тоже бразилец. «Спартак» может играть с любым «Зенитом», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу московского клуба. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.
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