«Химки» не расплатились с Писаревым и уволенными сотрудниками клуба
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«Химки» до сих пор не расплатились со штабом бывшего главного тренера Николая Писарева и уволенными сотрудниками. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«У подмосковного клуба до сих пор нет положения по премиальным на этот сезон, с тренерским штабом Писарева руководство тоже не расплатилось. Игроки действительно не получают зарплату с июля, равно как и сотрудники офиса», — добавил источник «Чемпионата».
Отметим, что 53-летний специалист возглавил «Химки» в августе 2022 года, проведя на должности менее месяца. В настоящий момент Писарев продолжает работу в штабе сборной России.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков после 10 встреч.
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