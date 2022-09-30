«Химки» не расплатились с Писаревым и уволенными сотрудниками клуба

«Химки» до сих пор не расплатились со штабом бывшего главного тренера Николая Писарева и уволенными сотрудниками. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«У подмосковного клуба до сих пор нет положения по премиальным на этот сезон, с тренерским штабом Писарева руководство тоже не расплатилось. Игроки действительно не получают зарплату с июля, равно как и сотрудники офиса», — добавил источник «Чемпионата».



Отметим, что 53-летний специалист возглавил «Химки» в августе 2022 года, проведя на должности менее месяца. В настоящий момент Писарев продолжает работу в штабе сборной России.



«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков после 10 встреч.