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Титов: перед дерби с ЦСКА мы с Цымбаларём получили подозрительные карточки

Титов: перед дерби с ЦСКА мы с Цымбаларём получили подозрительные карточки
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов вспомнил первое поражение красно-белых от ЦСКА в чемпионате России — 1:4 в 1998 году. Из-за перебора предупреждений тот матч пропускали сразу два лидера красно-белых — Цымбаларь и сам Титов.

«Подозрительные были карточки перед ЦСКА. Не зря же говорят: покажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда. А в «Спартаке» после отъезда Аленичева в Италию ставка в центре поля делалась на нас с Цымбаларём. Илюха тогда вообще был в самом расцвете сил. 1:4 от ЦСКА — это было больно. Может, поражение в дерби отпугнуло болельщиков перед игрой Лиги чемпионов. Видимо, многие подумали: если от армейцев получили четыре, с «Реалом» тем более всё понятно», — сказал Титов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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