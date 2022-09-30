Титов: перед дерби с ЦСКА мы с Цымбаларём получили подозрительные карточки

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов вспомнил первое поражение красно-белых от ЦСКА в чемпионате России — 1:4 в 1998 году. Из-за перебора предупреждений тот матч пропускали сразу два лидера красно-белых — Цымбаларь и сам Титов.



«Подозрительные были карточки перед ЦСКА. Не зря же говорят: покажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда. А в «Спартаке» после отъезда Аленичева в Италию ставка в центре поля делалась на нас с Цымбаларём. Илюха тогда вообще был в самом расцвете сил. 1:4 от ЦСКА — это было больно. Может, поражение в дерби отпугнуло болельщиков перед игрой Лиги чемпионов. Видимо, многие подумали: если от армейцев получили четыре, с «Реалом» тем более всё понятно», — сказал Титов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.