Титов: перед дерби с ЦСКА мы с Цымбаларём получили подозрительные карточки

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов вспомнил первое поражение красно-белых от ЦСКА в чемпионате России — 1:4 в 1998 году. Из-за перебора предупреждений тот матч пропускали сразу два лидера красно-белых — Цымбаларь и сам Титов.
«Подозрительные были карточки перед ЦСКА. Не зря же говорят: покажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда. А в «Спартаке» после отъезда Аленичева в Италию ставка в центре поля делалась на нас с Цымбаларём. Илюха тогда вообще был в самом расцвете сил. 1:4 от ЦСКА — это было больно. Может, поражение в дерби отпугнуло болельщиков перед игрой Лиги чемпионов. Видимо, многие подумали: если от армейцев получили четыре, с «Реалом» тем более всё понятно», — сказал Титов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 30 сентября 2022
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:34
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
16:59
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:13
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:26
-
14:18