Вьештица: не знаю, возможно ли организовать матч Сербия — Россия в нынешних реалиях

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о вероятности проведения товарищеского матча сборной России с национальной командой Сербии.
«Товарищеский матч Сербии и России? Не знаю, возможно ли это из-за этой ситуации… Со спортивной точки зрения — да, это было бы интересно. Получилась бы интересная игра. Но я не знаю, что на эту тему думают в Футбольном союзе Сербии. Если матч решат провести в Белграде, то на игру придёт много болельщиков. Но опять же — я не знаю, возможно ли организовать такой матч», — цитирует Вьештицу Legalbet.
Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче к чемпионату мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине. Также команда не примет участия в чемпионате Европы 2024 года. Сборная России в сентябре провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии и победила со счётом 2:1.
- 30 сентября 2022
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