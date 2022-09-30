«Воспоминания буду помнить и хранить». Сарвели рассказал о встрече с Лариным перед судом

Футболист «Сочи» Владислав Сарвели рассказал о последней встрече с бывшим директором «Чертаново» Николаем Лариным перед судом.



«Встречались с Лариным в Сочи после игры «Крыльев» в Ростове. Мы классно провели время. Понимали, что скоро суд. Просто хорошо провели время, много общались. Эти воспоминания буду помнить и хранить», — сказов Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее в Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы за мошенничество.



По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.