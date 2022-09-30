Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Воспоминания буду помнить и хранить». Сарвели рассказал о встрече с Лариным перед судом

«Воспоминания буду помнить и хранить». Сарвели рассказал о встрече с Лариным перед судом
Комментарии

Футболист «Сочи» Владислав Сарвели рассказал о последней встрече с бывшим директором «Чертаново» Николаем Лариным перед судом.

«Встречались с Лариным в Сочи после игры «Крыльев» в Ростове. Мы классно провели время. Понимали, что скоро суд. Просто хорошо провели время, много общались. Эти воспоминания буду помнить и хранить», — сказов Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы за мошенничество.

По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.

Новость по теме
«Все чертановские в шоке». Горшков — о приговоре Ларину
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022