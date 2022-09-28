«Все чертановские в шоке». Горшков — о приговоре Ларину

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.



«Несправедливо. Все чертановские ребята сейчас в шоке. Верю, что Николай Юрьевич Ларин выйдет по УДО как можно скорее. Но не думаю, что апелляция что-то изменит», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Ранее в Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Суд приговорил экс-директора «Чертаново» Ларина к трём годам лишения свободы за мошенничество.



По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.