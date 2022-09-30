Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Халл Сити» объявил об увольнении грузина Шоты Арвеладзе с поста главного тренера

«Халл Сити» объявил об увольнении грузина Шоты Арвеладзе с поста главного тренера
Комментарии

Грузинский специалист Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера английского «Халл Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

49-летний Арвеладзе тренировал «Халл» с января 2022 года. Под его руководством команда провела 30 матчей. В текущем сезоне «Халл» в 10 встречах английского Чемпионшипа набрал 11 очков и занимает в турнирной таблице 20-е место.

С июня 2017 года по декабрь 2020 Арвеладзе тренировал узбекский «Пахтакор», а ранее работал в «Маккаби» (Тель-Авив), а также турецких «Трабзонспоре», «Касымпаше» и «Кайсериспоре». Кроме того, Арвеладзе был ассистентом главного тренера в нидерландском АЗ.

В Англии голкипер отразил пенальти и трижды спас на добивании. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022