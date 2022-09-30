Игрок «Тоттенхэма» вложил € 900 тыс. для поддержания кислорода в крови

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Апаресидо Лейте Де Соуза Жуниор вложил € 900 тыс. в гипербарический кислородный баллон, чтобы поддерживать уровень кислорода в крови. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, таким образом бразилец хочет повысить свою производительность на поле. В январе 2022 года главный тренер «шпор» Антонио Конте сомневался в Эмерсоне, но защитник прибег к дополнительной «прокачке» своего тела, чтобы соответствовать уровню команды.

«Он готов сделать всё возможное, чтобы выложиться и быть на высоте. Игроку нелегко отказаться от одного типа культуры и ожиданий и перейти в самую быструю и самую требовательную лигу на планете. Эта адаптация играет с разумом», — сказал доктор Фабиано де Абреу Агрела.

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