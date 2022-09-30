«Арсенал» — «Тоттенхэм». Микель Артета убьёт двух зайцев одним выстрелом

1 октября состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры – в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «канонирам». Поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13, а успех «Тоттенхэма» оценивается аналитиками в 3.66. Ничья доступна за 3.96.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» 1 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.28, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.77. На гол «Арсенала» дают коэффициент 1.16, а гол «Тоттенхэма» оценивается в 1.33. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» (01.10.2022)

Последняя международная пауза перед чемпионатом мира стала достоянием футбольной истории и статистики. Любители футбола переключают своё внимание на матчи национальных чемпионатов. 9-й тур АПЛ с ходу дарит нам интригующую вывеску – 192-е северолондонское дерби!

Среди всех матчей столичных команд именно встреча между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» привлекает повышенный интерес. История вражды между клубами насчитывает уже более сотни лет. Старые обиды часто приводят к горячим событиям на поле.

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В семи из 17 последних матчей между командами в рамках АПЛ было показано не менее семи жёлтых карточек. При этом в пяти из 13 предыдущих встреч кто-то из игроков зарабатывал ещё и удаление. За прошлые восемь дерби в рамках чемпионата шесть раз забивали обе команды, и в шести матчах было зафиксировано не менее трёх мячей.



Далеко не всегда матчи «Тоттенхэма» с «Арсеналом» имеют важное турнирное значение, но сейчас это как раз такой случай. «Канониры» в какой-то мере неожиданно возглавляют турнирную таблицу, но им на пятки наступают «Манчестер Сити» и как раз «шпоры».

Такой расклад для «Арсенала» обеспечили четыре победы над обитателями нижней половины турнирной таблицы – «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестером» (4:2), «Борнмутом» (3:0) и «Астон Виллой» (2:1). Также были биты более уверенно стартовавшие в сезоне середняки – «Фулхэм» (2:1) и «Брентфорд» (3:0).

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«Тоттенхэм» станет всего вторым представителем «большой шестёрки», с которым «Арсеналу» предстоит сразиться в этом сезоне. Первая такая встреча принесла болельщикам «канониров» разочарование. Выезд на «Олд Траффорд» закончился сокрушительным и закономерным поражение от «Манчестер Юнайтед» – 1:3.

У болельщиков «Тоттенхэма» в этом сезоне повод для расстройства тоже был, но связан он с Лигой чемпионов, 13 сентября команда неудачно съездила в Лиссабон и уступила «Спортингу» — 0:2. В чемпионате Англии «шпоры» не проигрывают с апреля – уже 13 матчей. На этом отрезке «Тоттенхэм» добыл девять побед и четыре ничьих со средним соотношением голов 2,38 на 0,69.



В текущем сезоне «шпоры» одержали пять побед, а очки потеряли в лондонских матчах. Встречу 2-го тура на «Стэмфорд Бридж» с «Челси» (2:2) спас Гарри Кейн на 90+6-й минуте. Равная игра с «Вест Хэмом» на «Лондон Стэдиум» три тура спустя также не выявила победителя – 1:1.



Домашние стадионы «Арсенала» – традиционно неприятное место для «Тоттенхэма». В какой бы «шпоры» ни были форме, они побеждали на выезде только в 21% матчей. После постройки «Эмирейтс» «Тоттенхэм» выигрывал в гостях лишь дважды – в 2010 и 2018 годах.

С 1990-го «шпоры» обыгрывают «канониров» на выезде лишь раз в десятилетие. Похоже, в 2020-х годах это время ещё не пришло. О тенденциях, которые указывают на то, что матч будет результативным, мы уже писали выше. Поставить на то, что «Арсенал» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.25.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» 1 октября 2022 года

Сразу через несколько дней после того, как многие футболисты обоих участников лондонского дерби вернулись из командировок в сборные, им предстоит провести ответственный матч. В ростере «Арсенала» восемь таких игроков, тогда как у «Тоттенхэма» – 14. Отсутствие такого количества спортсменов вне тренировочного процесса у команд на протяжении полутора недель увеличивает шанс на ошибки. Благодаря этому мы увидим не менее трёх голов в шестой раз за семь последних очных встреч между этими командами.



Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

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