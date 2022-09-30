Тренер «Сочи» Гаранин рассказал, что его расстраивает в игре команды

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением об игре своей команды. Он признал, что есть некоторые моменты, вызывающие недовольство.

«Вопросов по судейству в матче с ЦСКА нет. Есть вопросы по нашим атакующим и оборонительным действиям. Безусловно, переживаешь, когда видишь моменты, с которыми не согласен ты, тренерский штаб и многие люди, которые видят эти эпизоды. Но мы точно делаем акцент на игровые моменты.

Нас расстраивает то, что мы пропускаем, не доигрываем, что мы не создаём ещё больше моментов. Судейство? Знаете, футболисты и судьи ошибаются, принимают правильные решения — всё это часть футбола», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».