Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Сочи» Гаранин рассказал, что его расстраивает в игре команды

Тренер «Сочи» Гаранин рассказал, что его расстраивает в игре команды
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением об игре своей команды. Он признал, что есть некоторые моменты, вызывающие недовольство.

«Вопросов по судейству в матче с ЦСКА нет. Есть вопросы по нашим атакующим и оборонительным действиям. Безусловно, переживаешь, когда видишь моменты, с которыми не согласен ты, тренерский штаб и многие люди, которые видят эти эпизоды. Но мы точно делаем акцент на игровые моменты.

Нас расстраивает то, что мы пропускаем, не доигрываем, что мы не создаём ещё больше моментов. Судейство? Знаете, футболисты и судьи ошибаются, принимают правильные решения — всё это часть футбола», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Новость по теме
Гаранин: Николай Ларин вернётся в футбол. Дай бог, чтобы ему хватило сил это пережить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022