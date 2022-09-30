Гаранин: Николай Ларин вернётся в футбол. Дай бог, чтобы ему хватило сил это пережить

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о приговоре бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Ранее он был признан виновным в мошенничестве.
«Дай бог, чтобы Коле хватило сил это пережить и вернуться. А он вернётся в футбол после того, куда он сейчас уйдёт. Я уверен, что обратно его здесь примут. Потому что его знают как суперпрофессионала и фанатичного, в хорошем смысле слова, человека», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее в Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы за мошенничество.
По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.
- 30 сентября 2022
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
21:55
-
21:52
-
21:40
-
21:30
-
21:24
-
21:22
-
21:10
-
20:50
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:27
-
20:20
-
20:02
-
19:52
-
19:37
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:17
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:05
-
18:04
-
17:48