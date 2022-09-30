Гаранин: Николай Ларин вернётся в футбол. Дай бог, чтобы ему хватило сил это пережить

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о приговоре бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Ранее он был признан виновным в мошенничестве.



«Дай бог, чтобы Коле хватило сил это пережить и вернуться. А он вернётся в футбол после того, куда он сейчас уйдёт. Я уверен, что обратно его здесь примут. Потому что его знают как суперпрофессионала и фанатичного, в хорошем смысле слова, человека», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы за мошенничество.



По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.