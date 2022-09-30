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«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса»

«Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса»
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Лондонский «Арсенал» в ближайшие два трансферных окна попробует подписать действующего чемпиона Европы — итальянского полузащитника «Ювентуса» Мануэля Локателли. Об этом сообщает Calciomercato.com.

24-летний Локателли стал игроком «Ювентуса» летом 2021 года, перейдя из «Сассуоло» на правах двухгодичной аренды с правом выкупа (с обязательными условиями). В нынешнем сезоне Мануэль в шести матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Всего за «Ювентус» Локателли в 49 матчах отличился три раза и отдал пять голевых передач.

Ранее Локателли играл за «Милан», в академии которого и выступал. Юношескую карьеру футболист начал в структуре «Аталанты».

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