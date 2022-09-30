Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» от авторов Betassist. Встреча состоится 1 октября.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.72.

Северолондонское дерби – гарантия отличного зрелища. Лишь однажды за последние шесть матчей было забито менее трёх голов. И только дважды за последние восемь матчей АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» не забивали обе команды.

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«Тоттенхэм» в случае победы над «канонирами» может даже взлететь на первую строчку. Но последний раз в АПЛ «шпоры» побеждали «Арсенал» в гостях в 2010 году. А в предпоследний раз – в 1993 году. Градус противостояния настолько высок, что фактор домашнего поля играет здесь намного больше, чем во многих других городских дерби.



Есть мнение, что «Арсенал» так высоко забрался в турнирной таблице благодаря удачному календарю. Пять из семи предыдущих соперников «канониров» располагаются на местах ниже восьмого в турнирной таблице. Но команды с чемпионскими амбициями как раз и отличает умение брать свои очки в матчах с аутсайдерами и середняками.



Если говорить о везении, то нельзя не отметить, что вал травм, который свалился на «Арсенал» в сентябре, совпал с переносами туров и международной паузой. Предстоящая встреча станет для «Арсенала» всего лишь третьим матчем АПЛ в сентябре. Отдуваться за это придётся зимой, но пока Александр Зинченко и другие игроки с повреждениями имели возможность спокойно восстанавливаться, не тратя лишние нервы, наблюдая за играми со стороны.



Если считать и матчи еврокубков, то «Тоттенхэм» в сентябре сыграл на один матч больше. Но поражение от «Спортинга» и два пропущенных мяча от замыкающего таблицу «Лестера» – тревожный звоночек для Антонио Конте. В ворота «лис» залетело аж шесть мячей. Это был типичный матч с тактикой «без оглядки назад, забить больше, чем соперник».

В гостях у лидера чемпионата будет намного сложнее. Но, как и в шести последних матчах «Арсенала» в АПЛ, мы снова увидим не менее трёх голов. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола неплох, 1.72.

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