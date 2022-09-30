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Гаранин: мы не делим турниры. Сделаем всё, чтобы «Сочи» вышел в следующую часть Кубка

Гаранин: мы не делим турниры. Сделаем всё, чтобы «Сочи» вышел в следующую часть Кубка
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Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о значимости Кубка России для команды.

«Мы не делим турниры на важные и неважные. Нам хочется везде побеждать. Есть объективные причины… Если мы говорим про Кубок, то в первой игре с «Уралом» мы дали время тем ребятам, которые мало играют. У них мало что получалось. Но это даёт возможность им расти. Молодые футболисты только вживались, а потом становились помощниками для какого-то определённого уровня.

В чемпионате мы играем теми ребятами, которые сейчас готовы играть. Мы точно не делили и не делим турниры. Мы всё сделаем, чтобы выиграть оставшиеся игры и выйти в следующую часть Кубка.

Не хочется ставить никаких оценок команде за эту часть сезона. Есть объективные плюсы и объективные минусы. В школе можно ставить оценки. Здесь бы я не стал про них говорить», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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