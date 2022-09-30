«Бавария» разгромила «Байер» в матче Бундеслиги

В Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завершился стартовый матч 8-го тура немецкой Бундеслиги. Местная «Бавария» принимала «Байер».



Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Уже на третьей минуте Лерой Зане открыл счёт, воспользовавшись передачей Джамала Мусиалы. На 17-й минуте отличился уже сам Мусиала, а в качестве ассистента выступил Томас Мюллер. На 39-й минуте счёт до крупного довёл Садио Мане, а Мусиала записал на свой счёт вторую результативную передачу. Точку в матче на 84-й минуте поставил Мюллер.



«Бавария» набрала 15 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Лидирует «Унион» (17), который провёл на матч меньше. «Байер» находится на 16-м месте, набрав всего пять очков.