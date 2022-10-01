Хави предложил играть все матчи сборных в один временной отрезок

Главный тренер «Барселоны» Хави предложил проводить все матчи сборных в одну международную паузу. Он прокомментировал то, что испанский клуб потерял четырёх футболистов из-за травм, которые были получены в национальных командах. Наставник отметил, что проведение всех матчей в один временной слот позволило бы существенно разгрузить международный календарь, а также пошло бы на пользу командам.



«Это сложно. У ФИФА есть план по проведению чемпионата мира каждые два года – это вызывает ожесточённые споры. Но и есть вариант календаря, при котором сборные собираются и играют полтора месяца без остановок. После этого клубы получают футболистов на весь остаток сезона. Получился бы один временной слот с играми сборных. Я думаю, что это было бы хорошим решением, но это не зависит от меня», — цитирует Хави ESPN.

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