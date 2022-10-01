Адольфо Гайч: РПЛ недооценивают во всём мире. Считают, что чемпионат слабый, но это не так

23-летний аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч выразил мнение о том, как в мире ошибочно оценивают Российскую Премьер-Лигу, назвав сильные стороны чемпионата России.

«Понимаю ли, почему путь к голам был такой долгий? Путь был очень сложный. Но я знал, если буду правильно работать, обязательно появится возможность себя показать. И эту возможность надо использовать. Я понимал, что клуб в меня поверил, когда меня привёз в Россию. Поэтому я ни на минуту не сомневался в том, что у меня получится. Я благодарен клубу за доверие, я работал неистово, чтобы отблагодарить клуб.

Сложный ли турнир? Очень сложный чемпионат. Может быть, весь мир не воспринимает наш чемпионат как сильный, но футбол тут очень высокого физического уровня, очень высокой интенсивности. Его недооценивают во всем мире, считают, что российский чемпионат достаточно слабый. Но это не так», — приводит слова Гайча «Комсомольская правда».

Напомним, в текущем сезоне Гайч принял участие в восьми встречах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

