Адольфо Гайч: от Федотова я чувствую больше поддержки, чем от других тренеров

23-летний аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о работе под руководством 56-летнего российского специалиста Владимира Федотова, возглавившего армейцев перед началом сезона-2022/2023.
«Для любого игрока поддержка тренера — это ключевой момент. Этот самое главное. Я, конечно, чувствую эту поддержку, больше, чем в прошлые периоды моей работы в ЦСКА. Тренер видел мой прогресс, он поверил в меня. И я хочу его отблагодарить тем же самым, той же теплотой, той же моей неистовой, мощной работой на поле. Я хочу ему так все вернуть, играя на поле.
Разговаривали ли мы с ним лицом к лицу? У нас были беседы. Когда были предложения из других клубов, я принял решение остаться здесь, чтобы сражаться за своё место. И пошли голы. Оглядываясь назад, я понимаю, что, действительно, было правильное решение – остаться здесь, бороться, сражаться за своё место.
Что говорит Федотов? Показывает, как я должен работать на поле, как я должен играть в защите. После этого как я должен атаковать, куда бежать. Он всё время рядом со мной, он мне подсказывает, подбадривает, он всё время меня исправляет. Я чувствую, что при нём я могу расти», — приводит слова Гайча «Комсомольская правда».
Напомним, в текущем сезоне Гайч принял участие в восьми встречах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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