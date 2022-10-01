Нойер после победы над «Байером» хочет видеть такую же игру в Лиге чемпионов и в Дортмунде

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер оценил победу над «Байером» со счётом 4:0 и высказался о следующих матчах команды.



«Это была правильная реакция с нашей стороны на последние результаты в чемпионате. Своей игрой мы показали, что вернулись на правильный путь. То, как мы сегодня доминировали на поле, оставило только позитивные ощущения. Необходимо продолжать в том же духе. Именно так мы хотим сыграть против чешской «Виктории» дома. А затем с хорошим настроением отправимся в Дортмунд и постараемся победить и там», – приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».



Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Виктория Пльзень» состоится 4 октября на «Альянц-Арене». С дортмундской «Боруссией» на выезде мюнхенцы встретятся в субботу, 8 октября. После восьми игр в Бундеслиге у команды Юлиана Нагельсмана 15 очков.

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