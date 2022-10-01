Лучший бомбардир «Баварии» считает, что команда ещё не полностью вышла из кризиса

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением о сложностях команды в нынешнем сезоне, а также оценил победу над «Байером» в 8-м туре Бундеслиги (4:0).



«Мы все хотим побеждать и быть номером один. В матче с «Байером» показали это. Создали хорошую глубину в игре, правильно атаковали. Именно так должны действовать и в следующих встречах. Мы ещё не полностью вышли из кризиса. В последнее время чувствовали давление, поэтому при подготовке к матчу и непосредственно в игре были полностью сосредоточены на себе.



Мне немного повезло в моменте с голом, потому что Градецки был близок. Личная цель на ближайшее время? Становиться ещё лучше, забивать ещё больше голов, хотя в этом сезоне мне удаётся это довольно хорошо», – приводит слова Мусиалы официальный сайт клуба.



Мусиала в текущем сезоне забил за «Баварию» семь голов в 11 матчах во всех турнирах, из них пять он оформил в семи матчах Бундеслиги. Это лучший результат в команде. В игре с «Байером» Джамал забил сам и отдал две результативных передачи на Лероя Зане и Садио Мане.

«Бавария» начала сезон в Бундеслиге с убедительных побед над «Айнтрахтом», «Вольфсбургом» и «Бохумом». Однако затем команда не выигрывала четыре тура подряд – ничьи с гладбахской «Боруссией», «Унионом» и «Штутгартом», поражение от «Аугсбурга».