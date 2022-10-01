«Ньюкасл» хочет приобрести у «Лестера» Тилеманса и Мэддисона

Английский «Ньюкасл Юнайтед» рассматривает возможность усиления состава сразу двумя футболистами «Лестер Сити», сообщает 90 минут.

По сведениям источника, «сороки» хотят приобрести полузащитников Юри Тилеманса и Джеймса Мэддисона. Трансфер Тилеманса может произойти уже зимой, так как до окончания контракта футболиста останется меньше года, что снизит его стоимость.

Переговоры по переходу Мэддисона шли в летнее трансферное окно, однако клубы не смогли согласовать трансфер футболиста. «Ньюкасл» планирует вернуться к кандидатуре 25-летнего англичанина.

Тилеманс в текущем сезоне АПЛ провёл семь матчей, забив один гол и отдав столько же результативных передач. На счету Мэддисона три гола и один ассист в шести играх.

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