Руководство «Лестера» даст Роджерсу два матча на исправление ситуации

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс сохранит свой пост, несмотря на неудачный старт сезона. Как сообщает The Athletic, руководство «лис» решило дать шанс англичанину исправить ситуацию. В связи с этим ему предоставят два матча, чтобы выправить результаты.



«Лестер» выдал худший старт в истории АПЛ, набрав лишь одно очко в семи матчах. Команда занимает 20-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Роджерса пропустила 22 мяча.



В следующем туре АПЛ соперником «Лестера» станет «Ноттингем Форест», расположившийся на строчку выше.



49-летний Роджерс возглавил «Лестер» в феврале 2019 года. До этого тренер руководил «Селтиком», «Ливерпулем», «Суонси» и другими клубами. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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