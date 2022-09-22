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Руководство «Лестера» даст Роджерсу два матча на исправление ситуации

Руководство «Лестера» даст Роджерсу два матча на исправление ситуации
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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс сохранит свой пост, несмотря на неудачный старт сезона. Как сообщает The Athletic, руководство «лис» решило дать шанс англичанину исправить ситуацию. В связи с этим ему предоставят два матча, чтобы выправить результаты.

«Лестер» выдал худший старт в истории АПЛ, набрав лишь одно очко в семи матчах. Команда занимает 20-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Роджерса пропустила 22 мяча.

В следующем туре АПЛ соперником «Лестера» станет «Ноттингем Форест», расположившийся на строчку выше.

49-летний Роджерс возглавил «Лестер» в феврале 2019 года. До этого тренер руководил «Селтиком», «Ливерпулем», «Суонси» и другими клубами. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

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