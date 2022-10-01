Стала известна причина плохого отношения Мбаппе к Неймару

Отношения между звёздными игроками «Пари Сен-Жермен», Неймаром и Килианом Мбапппе испортились из-за недисциплинированности бразильца, сообщает L'Équipe.
По сведениям источника, Мбаппе уже два сезона не нравилась недисциплинированность Неймара, а после подписания нового контракта с клубом Килиан настаивал на продаже бразильца.
Конфликт между футболистами усилился в начале нынешнего сезона из-за действий игроков на футбольном поле. Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе изначально был расстроен растущим влиянием Неймара на команду. Бразилец, в свою очередь, считал, что Мбаппе чересчур эгоистичен на поле и за его пределами.
В текущем сезоне Лиги 1 на счету Мбаппе семь голов в семи матчах. На счету Неймара восемь голов и семь ассистов в восьми играх.
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