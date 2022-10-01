Роналдиньо: жалею, что в своё время не остался в «ПСЖ» ещё дольше

Бывший форвард сборной Бразилии, «Барселоны» «Милана» и «ПСЖ» Роналдиньо поделился воспоминаниями о пребывании во французском клубе.

«Моё худшее воспоминание в «ПСЖ»? Жалею, что в своё время я не остался в команде ещё дольше. Это действительно самое плохое, что со мной случилось.



Если бы игра строилась с другими формациями и другими тренерами или вещами, я бы остался. Но всё зависит от Бога, и в конечном итоге, я ушёл в отличный клуб, где был очень счастлив», — приводит слова Роналдиньо Get French Football News.

Напомним, Роналдиньо выступал за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год. В 55 матчах за клуб бразилец забил 17 голов. Форвард стал победителем чемпионата мира в составе сборной Бразилии в 2002 году.

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