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Роналдиньо разозлился после того, как фристайлер прокинул ему мяч между ног

Роналдиньо разозлился после того, как фристайлер прокинул ему мяч между ног
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Бывший форвард сборной Бразилии, «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо разозлился после того, как известный тиктокер и фристайлер Ферджани Сафи прокинул ему мяч между ног. Блогер подкараулил бывшего спортсмена на одном из мероприятий. Там он катнул мяч бразильцу между ног. Именно этот финт зачастую использовал Роналдиньо во время своей карьеры.

Бразильский футболист явно остался недоволен тем, что против него использовали этот приём. Он ожесточённо попытался выбить мяч из-под ног у приятеля тиктокера.

В TikTok видео собрало уже более 18,6 млн просмотров. А сам блогер после публикации изменил свою биографию, написав: «Я прокатил мяч между ног Роналдиньо».

Роналдиньо разозлился на фристайлера, который прокинул ему мяч между ног:

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