Гарет Бэйл выпустил свой собственный бренд пива

Алкогольные напитки собственной марки вингера «Лос-Анджелес Гэлакси» Гарета Бэйла Bale Ale или Bale Lager появятся в супермаркетах в честь возвращения сборной Уэльса на чемпионат мира по футболу спустя 64 года.
В преддверии старта ЧМ-2022 33-летний игрок попробовал свои силы в бизнесе и запустил производство пива под своим брендом. Бутылка Bale Ale или Bale Lager обойдётся почитателям пенного напитка в £ 1,7. Об этом валлиец написал в соцсетях. Ожидается, что пенный напиток поступит в свободную продажу уже в ближайшее время.
Бэйл пообещал, что доходы от запуска производства пива пойдут на поддержку развития массового футбола в его родной стране.
Отметим, что сборная Уэльса сыграет на чемпионате мира в первый раз за 64 года. В одном квартете валлийцы сразятся на групповом этапе с командами Англии, Ирана и США.
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