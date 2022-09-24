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Бэйл: я нахожусь ближе к оптимальной форме, чем когда-либо за последние годы

Бэйл: я нахожусь ближе к оптимальной форме, чем когда-либо за последние годы
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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о собственной форме. Он заявил, что близок к оптимальным кондициям. Также валлиец сказал, что готов выйти в стартовом составе на матч Лиги наций с командой Польши.

«Я готов выйти в старте, если главный тренер команды Роберт Пейдж выберет меня. Я нахожусь ближе к оптимальной форме, чем когда-либо за последние годы. Это точно.

Важно выходить на поле, играть, получать игровое время. Я надеюсь, что буду чаще выходить в старте. Чем больше я играю, тем оптимальнее моя форма. Надеюсь, что буду становиться всё сильнее», — цитирует Бэйла BBC.

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