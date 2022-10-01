«Челси» может не подписать Нкунку в 2023 году, медосмотр игрок прошёл для подстраховки

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку прошёл медицинский осмотр в «Челси», но это вовсе не означает, что трансфер француза состоится. Об этом сообщает журналист Флориан Плетненберг в своей социальной сети.

По информации источника, медицинский осмотр не предназначался для того, чтобы завершить переход в «Челси», лондонцы решили перестраховаться заранее. Безусловно, клуб хочет подписать француза в 2023 году, но пока итогового решения нет, предварительный контракт не подписан.

Кристофер Нкунку перешёл в свой нынешний клуб в июле 2019 года из французского «ПСЖ» и забил 47 голов в 134 матчах. В минувшем сезоне он отметился 20 мячами в 33 матчах Бундеслиги. Ранее в СМИ сообщалось о наличии интереса к Нкунку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нкунку в € 80 млн.

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