«Реал» договорился о продлении контракта с Милитао, отступные — € 1 млрд
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Защитник «Реала» Эдер Милитао вскоре продлит контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации инсайдера, клуб готовит документы для продления договора с бразильцем. Новое соглашение будет действовать до 2028 года. Стороны уже устно договорились о пролонгации. Сумма отступных составит € 1 млрд. Сейчас «сливочные» возглавляют турнирную таблицу.
24-летний защитник Эдер Милитао провёл за «сливочных» в сезоне-2021/2022 50 игр, отличившись дважды. По оценке Transfermarkt, его нынешняя стоимость также составляет € 60 млн.
«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал 6-ю победу подряд в Ла Лиге
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