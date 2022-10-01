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«Реал» договорился о продлении контракта с Милитао, отступные — € 1 млрд

«Реал» договорился о продлении контракта с Милитао, отступные — € 1 млрд
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Защитник «Реала» Эдер Милитао вскоре продлит контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации инсайдера, клуб готовит документы для продления договора с бразильцем. Новое соглашение будет действовать до 2028 года. Стороны уже устно договорились о пролонгации. Сумма отступных составит € 1 млрд. Сейчас «сливочные» возглавляют турнирную таблицу.

24-летний защитник Эдер Милитао провёл за «сливочных» в сезоне-2021/2022 50 игр, отличившись дважды. По оценке Transfermarkt, его нынешняя стоимость также составляет € 60 млн.

«Реал» обыграл «Атлетико» и одержал 6-ю победу подряд в Ла Лиге

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