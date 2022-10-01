«Химки» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Химчане занимают 13-е место в чемпионате, команда Спартака Гогниева набрала восемь очков в 10 играх, одержав две победы. Подопечные Владимира Федотова располагаются на третьей строчке с 20 очками. «Зенит» с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны. «Ростов» с 22 очками находится на второй позиции.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В последней очной встрече в чемпионате красно-чёрные одержали победу в игре с красно-синими со счётом 4:2.
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