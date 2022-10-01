Луис Суарес сравнил Джеррарда с Федерико Вальверде

Нападающий «Насьоналя» и сборной Уругвая Луис Суарес сравнил своего соотечественника полузащитника «Реала» Федерико Вальверде со своим бывшим одноклубником в «Ливерпуле» Стивеном Джеррардом.

«В 2017 году, когда Федерико Вальверде дебютировал в национальной команде, я сказал, что он напомнил мне Стивена Джеррарда, который был моим товарищем в «Ливерпуле». Бокс-ту-бокс с хорошими ударами, сменой темпа, множеством рывков. Я не хочу сравнивать их между собой, но характеристики схожи», — цитирует Суареса Marca.

Федерико Вальверде стал лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.

Вальверде забивает гол в ворота «Атлетико»:

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