Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Ростов»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, чего ожидает от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«У «Ростова» хорошая, сыгранная команда, довольно много молодых футболистов, практически все из России. Валерию Георгиевичу удалось создать мотивированный коллектив. Думаю, за счёт этого и слаженности действий они и достигают успеха. Если команда находится на втором месте, понятно, что дело не только в атаке или в обороне. Командная игра у них хорошая. Я надеюсь, что будет хороший матч», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».



Матч 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» состоится завтра, 2 октября, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:30 мск.