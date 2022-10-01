Александр Мостовой: «Локомотив» обязан громить «Урал»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче «Локомотива» с «Уралом» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«По логике вещей «Локо» обязан громить «Урал» на кураже. После «Спартака» мы покритиковали Педриньо, а тут четвёрку отгрузил, так ещё и все голы хорошие. Посмотрим, что будет.



Есть куражные моменты, которые надо ловить. Возможно, «Локомотив» начал эту серию. Упущено уже очень много, поэтому им кровь из носа надо брать очки. «Урал» как был, так и есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Локомотив» на данный момент занимает 12-е место чемпионата, у команды в активе девять очков. «Урал» находится на 15-м месте — у них четыре очка.