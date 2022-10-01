Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: «Локомотив» обязан громить «Урал»

Александр Мостовой: «Локомотив» обязан громить «Урал»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче «Локомотива» с «Уралом» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«По логике вещей «Локо» обязан громить «Урал» на кураже. После «Спартака» мы покритиковали Педриньо, а тут четвёрку отгрузил, так ещё и все голы хорошие. Посмотрим, что будет.

Есть куражные моменты, которые надо ловить. Возможно, «Локомотив» начал эту серию. Упущено уже очень много, поэтому им кровь из носа надо брать очки. «Урал» как был, так и есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Локомотив» на данный момент занимает 12-е место чемпионата, у команды в активе девять очков. «Урал» находится на 15-м месте — у них четыре очка.

Новость по теме
Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Урал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022