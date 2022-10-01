Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Урал»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, чего ожидает от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Локомотив» должен закрепить успех, который был в Кубке. Да, «Урал» может доставить трудности, но «Локо» сегодня должен выигрывать с хорошим счётом.



Не ожидаю повторения кубкового счёта, но жду победы. Клуб в хорошем настроении. Нужно выигрывать, брать три очка и двигаться дальше — исправлять ситуацию, которую запустили в начале сезона», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Урал» состоится сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Урал».