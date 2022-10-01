«Ливерпуль» сравнял счёт в матче с «Брайтоном», проигрывая 0:2 к 18-й минуте

Сегодня, 1 октября, проходит встреча 9-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Ливерпуль» на «Энфилде» принимает «Брайтон энд Хоув Альбион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сначала красные сократили отставание в счёте ближе к концу первого тайма, когда на 33-й минуте Роберто Фирмино реализовал голевой момент после паса Мохамеда Салаха. На 54-й минуте «Ливерпуль» сумел сравнять счёт — на этот раз ему ассистировал Луис Диас.
На данный момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков после шести встреч. «Брайтон» находится на четвёртом месте — у команды 13 очков в активе. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа встретятся с лидером чемпионата — лондонским «Арсеналом».
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