«Ливерпуль» — «Брайтон»: прогноз Романа Павлюченко с коэффициентом 2.03

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.03.

«Здесь всё выглядит достаточно однозначно, на мой взгляд. «Ливерпуль» — это клуб с большой буквы и таких противников, как «Брайтон», практически всегда обыгрывает спокойно и убедительно с крупным счётом на своей арене.

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Да, красные сейчас несколько хромают по результатам, однако качество их футбола остаётся на высочайшем уровне, а это самое главное. В родных стенах ливерпульцы постоянно агрессивны в атаке и отличиться несколькими мячами, как я считаю, для них не составит особого труда.

Что касается «Брайтона», то я полагаю, что команде будет очень сложно на выезде против такого мотивированного и опасного соперника. Клуб такого калибра может надеяться только на удачное стечение обстоятельств и на то, что у оппонента не заладится игра. Но класс гостей говорит сам за себя, и им будет чрезвычайно тяжело рассчитывать даже на минимальное поражение, не говоря уже о добыче очков.

Полагаю, что сенсации в этот день не случится и всё завершится вполне предсказуемо. Вряд ли гостевой коллектив сможет что-то противопоставить гранду английского футбола. Я верю в «Ливерпуль» и считаю, что он без проблем разобьёт дома противника такого класса.

Мой прогноз — фора (-1.5) на «Ливерпуль» за коэффициент 2.02».

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