«Арсенал» заинтересован в подписании одноклубника Лунёва и Азмуна

Защитник «Байера» Пьеро Инкапье Мартин Рейна может продолжить карьеру в Англии. Эквадорским футболистом интересуется лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Calciomercato.it. По сведениям источника, Инкапье также готовы подписать «Милан», «Наполи» и «Рома».

20-летний Инкапье стал игроком «Байера» летом 2021 года. Тогда леверкузенскому клубу пришлось заплатить за защитника аргентинского «Тальереса» € 6,35 млн. В нынешнем сезоне Инкапье принял участие в девяти матчах немецкой Бундеслиги и Лиги чемпионов, проведя на поле 672 минуты.

Напомним, за «Байер» выступают два бывших футболиста «Зенита» — российский вратарь Андрей Лунёв и иранский нападающий Сердар Азмун.

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