Вратарь «Химок» Лантратов высказался о решении Гогниева убрать его в перерыве игры с ЦСКА

Вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). Голкипер был заменён в перерыве на Виталия Гудиева.



«Всё нормально — тренерское решение. Гулиев лучше ногами играет? Может быть такое, но это тренерское решение. Замены не обсуждаются. Я спокойно отношусь— это футбол», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. В следующем туре подмосковный клуб сыграет в гостях с «Уралом». Матч состоится в пятницу, 7 октября, стартовый свисток — в 17:30 по московскому времени.