«Вальядолид» обыграл «Хетафе» в матче с пятью голами

Сегодня, 1 октября, проходил матч 7-го тура чемпионата Испании. На стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе встречались местная одноимённая команда и «Вальядолид». Финальный свисток Алехандро Муньиса Руиса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на 20-й минуте: Серхио Леон реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.
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C 29-й по 31-ю минуту «Хетафе» отличился дважды: сначала точным ударом отметился Борха Майораль с передачи Мауро Арамбарри.
А затем с передачи Домингуша Дуарте отличился Дамиан Суарес.
В концовке первого тайма Серхио Леон оформил дубль с паса Кике Переса.
В начале третьего тайма Оскар Плано отличился с паса Серхио Леона и принёс «Вальядолиду» победу.
На 73-й минуте Энес Унал («Хетафе») не реализовал пенальти.
«Вальядолид» набрал семь очков и вышел в турнирной таблице на 15-е место. «Хетафе» (7) — 14-й.
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