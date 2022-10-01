Игрок «Химок» Бутта Магомедов рассказал об отношениях со Спартаком Гогниевым

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов после матча РПЛ с ЦСКА (1:2) рассказал об отношениях с главным тренером клуба Спартаком Гогниевым.



«Отличные отношения со Спартаком Гогниевым — поработали вместе с ним почти три года в «Алании». Понимаю его требования.



Мой гол в ворота ЦСКА? Владели инициативой во втором тайме, наседали на ворота — гол назревал. Просто в конце всеми силами пошли вперёд, оказался в штрафной: мяч в голову попал — я забил», — передаёт слова Магомедова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Уралом» (7 октября, 17:30 мск).