«Мальорка» — «Барселона»: Роберт Левандовски забил девятый мяч в Ла Лиге

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке проходит матч 7-го тура чемпионата Испании. Встречаются местная «Мальорка» и «Барселона». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 22:00 мск.
Счёт в матче был открыт на 20-й минуте: польский нападающий гостей Роберт Левандовски откликнулся на передачу Ансу Фати и нанёс точный удар, который стал для него девятым в семи матчах нынешнего сезона чемпионата Испании. Также на счету футболиста две результативные передачи в турнире.
Гол Левандовского. Видеоролик:
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В онлайн турнирной таблице «Барселона» с 19 очками вышла на первую строчку, опередив мадридский «Реал» (18), у которого домашний матч с «Осасуной» в запасе. «Мальорка» с восемью очками идёт на 10-й позиции.
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