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«Идёт полная деградация команды, они должны уйти». Юрий Сёмин — о ситуации в «Локомотиве»

«Идёт полная деградация команды, они должны уйти». Юрий Сёмин — о ситуации в «Локомотиве»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации в московской команде.

«Есть ли у меня виденье, что с «Локомотивом» хочет сделать Циннбауэр? У меня нет виденья вообще, что клуб хочет сделать. Идёт полная деградация команды.

Миранчук лучше стал играть? Нет. Баринов лучше стал играть? Нет, хуже. Магкеев играет хуже. Каждый игрок «Локомотива» играет хуже своего потенциала.

Плутник, Цорн, Леонченко, весь тренерский штаб должен собраться и сказать: «Мы не справились» и уйти», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, сегодня, 1 октября, «Локомотив» проиграл «Оренбургу» (2:4) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), увеличив свою серию из поражений до четырёх матчей.

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