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Циннбауэр после четырёх поражений в РПЛ подряд: разговор в раздевалке был дольше обычного

Циннбауэр после четырёх поражений в РПЛ подряд: разговор в раздевалке был дольше обычного
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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр заставил журналистов некоторое время подождать себя после поражения от «Урала», опоздав на пресс-конференцию. Он проводил беседу с футболистами в раздевалке.

«Я отел бы извиниться за своё опоздание. Надеюсь, вы понимаете, что после таких игр разговор с командой получается более долгим, чем обычно. То, что мы обсуждаем в раздевалке, остаётся там, внутри», – приводит слова Циннбауэра официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» проиграл «Уралу» на своём поле 2:4. К 65-й минуте московская команда уступала 0:4 после голов Алексея Каштанова, Александра Юшина, Лазара Ранджеловича и Даниэла Мишкича. Уже в компенсированные минуты Дмитрий Баринов и Иван Игнатьев сократили разрыв в счёте. У железнодорожников четыре поражения подряд в РПЛ.

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