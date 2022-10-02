Число погибших на стадионе в Индонезии выросло до 174 человек

По обновлённым данным информационного агентства Reuters, число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 человек. Ещё около 180 человек получили ранения. Среди погибших есть дети.
Напомним, изначально сообщалось о 127 погибших. Трагедия произошла после матча чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3), который проходил на стадионе «Канджурухан» в Маланге. После финального свистка неспокойное поведение болельщиков переросло в беспорядки. Фанаты вырвались на газон – между ними и полицией произошла стычка. Разъярённые болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом.
Методы правоохранительных органов вызвали в толпе панику. Болельщики начали разбегаться и создали давку, в результате которой погибло множество людей.
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