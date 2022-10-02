«Факел» — «Торпедо»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Факела» и «Торпедо» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Торпедо».
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.
«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Роганович, Шапич, Енин, Эркинов, Савич, Лебеденко, Караев.
«Факел» набрал восемь очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (4) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (26).
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