«Факел» — «Торпедо». В битве худших голов ждать не стоит

2 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Факел» – «Торпедо». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу воронежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех москвичей оценивается аналитиками в 3.95. Поставить на ничью предлагают за 3.20.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура РПЛ «Факел» — «Торпедо» 2 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 11-го тура чемпионата России «Факел» – «Торпедо» не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Факел» — «Торпедо» (02.10.2022)

Программу второго игрового дня 11-го тура РПЛ открывает матч в Воронеже, где местный «Факел» примет «Торпедо». Битва прямых конкурентов в борьбе за выживание, но с разными шансами на успех. Хозяева поля постараются подняться по турнирной лестнице уже после этого матча, а вот гости в любом случае останутся в четвёрке худших чемпионата. Стартовый свисток в матче будет дан в 14:00 мск.

«Факел» в этом сезоне выступает нестабильно, хотя требовать от команды такого уровня возможностей чего-то серьёзного сложно. Воронежцы перед паузой на матчи сборных выдали свой лучший отрезок – два тура подряд команда не проигрывала. Удалось одержать первую победу в сезоне над «Локомотивом» (2:0) и затем не уступить серебряному призёру прошлого сезона – «Сочи» (1:1).

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В целом воронежцы набирают очки в чемпионате регулярно, ведь до сих пор у них в пассиве всего четыре поражения – среди команд за пределами первой семёрки меньше нет ни у кого. Никому из конкурентов в борьбе за спасательное место «Факел» также не проигрывал, вырывая ничьи даже у «Краснодара» (2:2) и «Динамо» (3:3) в результативных матчах.

К слову, особенно стоит отметить атакующую эффективность хозяев. В среднем за матч подопечные Дмитрия Пятибратова создают менее одного явного голевого момента. При этом с реализацией у команды всё в порядке и проблем с контратаками не возникает. Хозяева забили 13 голов в сезоне, столько же у «Локомотива», и это больше, чем у любого конкурента за пределами первой десятки.

В последний и единственный раз воронежцы не смогли забить «Уралу». У них есть яркие игроки в составе. Такие, как нападающий Георгий Гонгадзе, который идёт в числе лучших ассистентов чемпионата, а Евгений Морозов забивал в двух последних играх РПЛ. По большому счёту у «Факела» сейчас есть всё, чтобы одержать первую победу над «Торпедо» в элитном дивизионе и набрать важные очки.

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У московского клуба действительно шесть побед в восьми матчах над «Факелом» в Российской Премьер-Лиге и ни одного поражения. Однако в данном случае это не может служить преимуществом для гостей. Команда Николая Савичева вернулась после международного перерыва не в лучшем состоянии и вновь демонстрирует ту игру, которая мешала ей добиваться результата в сентябре.

На неделе в Кубке России автозаводцы уступили «Уралу», пропустив единственный гол на первой минуте и не сумев сравнять счёт даже с пенальти в концовке. Московской команде во многом не повезло, но это довольно символично, ведь в последнее время удача явно была на её стороне. Гости одержали две победы подряд над «Сочи» (3:1) и ЦСКА (1:0), однако в первом случае в Кубке соперник выставил резервный состав, а во втором фаворит должен был выигрывать крупно.

«Торпедо» остаётся на самом дне таблицы, ведь у него худшая атака чемпионата и вторая по слабине оборона. Автозаводцы не пропускают слишком много, больше двух голов в этом сезоне им смогли забить лишь в трёх матчах. Ещё ни разу гостям не удалось переломить ход матча в чемпионате, если они пропускали в нём первый гол.

С нападением у «Торпедо» действительно большие проблемы, ведь с игры ему в этом сезоне забить пока не удавалось, а в среднем команда не создаёт даже одного чистого голевого момента за встречу. На выезде ситуация ещё хуже, ведь в пяти из семи матчей во всех турнирах на чужом поле москвичи не смогли забить вовсе. И даже усиление состава на финише трансферного окна пока существенно не помогает.

В баталии двух очевидных аутсайдеров чемпионата сложно ждать яркой игры с большим количеством голов. «Факел» выступает дома и обладает вполне неплохим нападением с поправкой на уровень исполнителей. Хозяева точно не будут отсиживаться в обороне, но «Торпедо» вновь способен закрыться.

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Автозаводцы часто занимают выжидательную позицию – они умеют сушить игру и терпеливо выискивают свои немногочисленные шансы. Если гостям удастся забить первыми, то воронежцы едва ли смогут пробиться через эти оборонительные редуты. В случае гола «Факела» ситуация обратная – москвичам нечего будет ответить. Таким образом, стоит обратить внимание на вариант ставки «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.75.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Торпедо» 2 октября 2022 года

«Факел» сейчас имеет отличный шанс выбраться из зоны вылета – подопечные Дмитрия Пятибратова играют дома с худшей командой чемпионата. Воронежцы по делу считаются фаворитами этой встречи – они регулярно набирают очки, не позволяя себе проигрывать чаще двух туров подряд. Везение автозаводцев, можно сказать, закончилось – после двух спорных побед подряд в Кубке и в чемпионате они вновь проиграли конкуренту, не сумев даже забить. Эта команда в основном полагается на оборону и иногда подолгу не выбирается на чужую половину поля. Сложно сказать, на чьей стороне будет удача на сей раз, но едва ли мы увидим обоюдную результативность.

Ставка: «обе забьют – нет» за 1.75.

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