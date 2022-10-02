Хаджи: недооценка «Пари НН» исключена, потому что «Спартак» не так силён для этого

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Пари Нижний Новгород».

«Недооценка «Пари НН» «Спартаком» исключена, потому что они не так сильны, не обладают бешеным мастерством. Думаю, всё будет нормально — «Спартак», наоборот, должен понять, что с ними будет играть сплочённая, хорошая команда. «Пари НН» тоже очки нужны, поэтому будет очень серьёзная игра. Ни в коем случае «Спартаку» не будет легко, и ни в коем случае шапкозакидательством они заниматься не будут. Думаю, это уже давно у них искоренилось», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч 11-го тура РПЛ «Пари НН» — «Спартак» состоится сегодня, 2 октября, в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:00 мск.