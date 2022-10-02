Андрей Мостовой: запасные «Зенита» могли бы играть на ведущих ролях в других клубах РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после победы над «Ростовом» (3:1) высказался о том, как происходят в замены в команде, а также прокомментировал одноклубников, которые находятся на скамейке запасных в санкт-петербургской команде.

«Если посмотреть статистику, то меня меняют почти всегда на 60-й минуте: со «Спартаком», с «Динамо». Сегодня было не исключение. Я вижу, идёт 55-я минута, значит, ещё пять минут у меня есть (смеётся). Мы постоянно доминируем на поле, прессингуем, и понятно, что команда устаёт. И после 60-й, 70-й минуты соперник устаёт, и мы их додавливаем. И, конечно, люди, которые сидят у нас на замене, все качественные футболисты, могли бы играть на ведущих ролях в других клубах РПЛ», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.